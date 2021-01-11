صور .. الألمانية كلاوديا سيسلا تتألق فى الزى الهندى

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جدة - نرمين السيد - وبدأت كلاوديا، مشوارها كعارضة أزياء فى سن الخامسة عشر من عمرها، ولم تكتفى بذلك بل أصبحت أيضا مغنية وممثلة.
وفازت الألمانية بتصويت المشتركين على موقع "أوتو بيلد" الإلكترونى، بعد حصولها على معظم الأصوات لتكون فى طليعة منافسيها ورشحها عدد كبير حتى أصبحت "فتاة ألمانيا الأولى" لعام 2006"، كما اختارتها "بيلد" لتكون فتاة كأس العالم لكرة القدم 2006 فى ألمانيا.
وأثناء تواجدها بالنمسا تم اختيارها لتفوز بلقب "ملكة الثلج 2008"، كما سجلت أولى أغنياتها فى ذلك العام "I love dancing I Espania".
وتحرص كلاوديا على نشر صورها بالزى الهندى عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها لتميزها بقوامها الرشيق الجذاب وأزيائها الأنيقة.
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