أحمد يونس بعد تصدره تويتر: الصبحاوية دايما مكتسحين

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره التريند، قائلا: "الصبحاوية دايما مكتسحين".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين، قائلين: "أفضل وقت"، "أحمد يونس فوق فعلا"، "معلمنا عظمة أوى".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمة الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى وفقرة البرج فى الدرج، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.