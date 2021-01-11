طريقة تنسيق الجاكيت الجلد فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - ويتناسب الجاكيت الجلد مع الكثير من القطع ناتجا عنها الحصول على إطلالة عصرية وكلاسيكية جذابة.

فمن الممكن تنسيق الجاكيت الجلد مع البنطلون الجينز سواء كان سكينى ضيق أو بوى فريند أو غيره.

ويعد البليزر أو الجاكيت الجلد من أبرز صيحات الموضة فى لدورها فى منح مرتديتها إطلالة كلاسيكية تناسب أماكن العمل سواء عند تنسيقه مع تنورة أو بنلطون جينز أو فستان.

ولمحبى التألق فى الخروجات يمكن اختيار الجاكيت الجلد مع الفستان الستان أو الصوف للحصول على إطلالة كاجوال تلفت الأنظار، أو ارتداؤه مع تنورة بالقصة المستقيمة أو البليسيه أو الماكسى.

يعد الجاكيت الجلد الذى يتميز بتفاصيل الفرو من أبرز صيحات شتاء 2021، فمن الممكن اختيار ارتدائه مع ملابس رياضية كاجوال للظهور فى صورة غير تقليدية.