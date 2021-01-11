لينوفو تستعد لطرح نظارة افتراضية بـ 5 أرواح

جدة - نرمين السيد - وتسمى تلك النظارة "ثينك ريليتى أيه 3" وتعد من النظارات الذكية الأكثر تقدما فى العالم، وتم وصفها بأنها بـ "5 أرواح". وتتمتع النظارة بتصميم قوى أكتر متانة وأمانا عند استخدامها، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت". ووُصفت بـ 5 أرواح لإمكانية عرض 5 شاشات افتراضية بدقة تصل إلى 1080 بيكسل، كما تعمل بمعالج "سنابدراجون إكس آر 1 إس أو سى". بالإضافة إلى ذلك فهى مزودة بكاميرا تصل دقتها إلى 8 ميجابيكسل، يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بجانب كاميرات "عين السمكة" المزودوجة لتتبع نطاق الغرفة.

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