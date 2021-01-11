مكونات من المطبخ .. طريقة سهلة لحل مشاكل البشرة

جدة - نرمين السيد - وتلعب محتويات المطبخ دورا هاما فى العناية بالبشرة وحل مشاكلها من خلال إعداد الوصفات الطبيعية الصحية المفيدة لها، ومنها:
-القرنفل:
يعد من التوابل الهندية المتواجدة فى جميع البيوت، ويمكن استخدامها كمقوى للوجه وكعلاج يقضى على حب الشباب بالإضافة إلى دوره فى حل مشاكل المسام الواسعة.
يجب إحضار 10 فصوص مطحونة، و2 ملعقة صغيرة من معجون النعناع الطازج، وملعقة صغيرة من الدقيق ثم خلطهم بماء بارد ووضعه على الوجه ثم شطفه عند جفافه.
-الخيار:
يستخدم ماء الخيار كمهدئ لتطهير البشرة وتفتيحها، فمن الممكن بشر الخيار لتدليك البشرة لإزالة النمش وتبييض البشرة وتنعيم التجاعيد، كما يمكن الاستعانة به لوضعه على العين بعد يوم طويل من الإجهاد لتهدئة العين وإزالة آثار التعب والإرهاق.
-الليمون:
يلعب دورا مهما فى تبييض الجلد بشكل طبيعى وذلك من خلال فرك ملعقة صغيرة من السكر ونصف ليمونة ووضعها على البشرة أو المناطق الداكنة.
كما يمكن استخدامه كطلاء للأظافر الداكنة من خلال فرك نصف ليمونة على الأظافر يوميا لمدة أسبوع ويتحول لونها إلى الوردى.
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