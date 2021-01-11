مؤسس تليجرام يدعو للانتقال إلى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وقال "إن احتكار الثنائى " آبل" و"جوجل" يشكل أكبر خطورة على الحريات مقارنة بـ"تويتر"، إذ أن "آبل" بصفتها شركة كبرى باستطاعتها فرض قيود على دخول التطبيقات التى تستخدمونها، لذلك فإننى أدعو المستخدمين للانتقال من iOS إلى Android، فتلك خطوة أقل خطورة للحفاظ على تيار حر من المعلومات".

جاء ذلك فى حديث أدلى به مؤسس تطبيق التراسل الفورى "تليجرام" بافل دوروف، بشأن تعليق أحد المستخدمين على حذف شبكة Parler من متجر App Store التابع لـ "آبل".

يذكر أن شركة "آبل" قامت فى 9 يناير الجارى بحذف تطبيق Parler فى متجر التطبيقات App Store.

وأشارت شركة "سى إن إن" التلفزيونية الأمريكية إلى أن تطبيق Parler تم إطلاقه كحل بديل لشبكات تواصل أخرى.

وقد تمتع التطبيق بشعبية فائقة لدى أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية القيود التى فرضتها وسائل الإعلام الموالية للحزب الديمقراطى الأمريكى على مضمون المعلومات المنشورة عشية الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد المشتركين فى شبكة Parler عشرة ملايين مستخدم.