فيديو..ريم خيرى أصغر مُعلمة فى مصر : نفسى أطلع مدرسة رياضيات

جدة - نرمين السيد - وأضافت ريم لـ "دوت الخليج" أنها توصلت مع غيرها من الأطفال فى استغلال هذا الوقت فى التدريس، وقامت بعمل جدول ونظمت المواد التى سوف تقوم بتدريسها لبقية الأطفال.

وأشارت ريم إلى أنها نالت تشجيعا كبيرا من أمها وجيرانها، موضحة أنها تقوم بإعطاء دروس للأطفال دون مقابل، وذلك بهدف عدم نسيان المناهج الدراسية التى تلقوها فى المدرسة.

وقالت والدة ريم لـ "دوت الخليج"، إنها فى البداية كانت خائفة على تأثر مستوى ابنتها الدراسى وتأخرها عن تحصيل موادها، بتنفيذها لهذه الفكرة، إلا أن ريم طلبت منها تنفيذها وأكدت لها أنها لن تؤثر على دراستها، بل ستساعدها فى مراجعة ما درسته.

وأوضحت والدة ريم خيرى، أنها تأمل فى أن تصبح ابنتها من أفضل الناس وكما تتمنى هى، فى حين عبرت ريم عن أمنيتها، فى أن تصبح مدرسة رياضيات مستقبلا.