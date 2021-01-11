بعد قتل رحيم.. نفوق أكبر إنسان غاب فى العالم عن عمر 61 عامًا

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قال "بوب لى"، الذى يشرف على مناطق الحيوانات فى حديقة الحيوان: "كنا نعلم أنها لا تستطيع العيش إلى الأبد، لكن هذا مؤلم حقًا، وأعلم أن العديد من الزوار يشعرون بالحزن معنا إن قدرة إنجى على التواصل مع الناس كانت مذهلة لقد ألهمت الأجيال".
كانت إنجى، البالغة من العمر 61 عامًا، أكبر سناً بكثير من معظم إنسان الغاب، الذى نادرًا ما يعيش بعد سن الأربعين.
صحة إنجى بدأت فى التدهور خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحركت بصعوبة ونادرًا ما تركت عشها ولم تعد مهتمة بأطعمتها المفضلة.
بعد أن أصبح من الواضح يوم السبت، أن أدوية الألم التى تتناولها لم تساعد، اتخذ الأطباء البيطريون وموظفو الرعاية القرار الصعب بإعدامها بطريقة إنسانية.
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