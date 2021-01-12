شاهد .. تشييد حاملة طائرات من الثلج فى الصين

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيلم أن فريقا يضم 19 شابا صينيا بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار. وتعتبر السفينة نموذجا تقريبيا من سفينة "لياؤولين" الحربية الصينية، كما أنهم استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية قبالة مقدمة السفينة. يذكر أن الصين تنتهى حاليا من بناء أول حاملة طائرات صينية الصنع ضمن مشروع "002" وبلغت إزاحتها 85 ألف طن وهى مزودة بأجهزة تعجيل الإقلاع، ويمكن مقارنتها بأحدث حاملات الطائرات الأمريكية من مشروع "جيرالد فورد"، لكنها لم تزود بمفاعلات نووية بل بمحركات كلاسيكية تجعلها تعمل بعيدا عن الشاطئ الصينى.

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