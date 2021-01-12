تويتر يغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام مبنى الكابيتول

ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أرجعت منصة التواصل الاجتماعى، السبب فى زيادة أعداد الحسابات التى أغلقتها، إلى أن عددًا كبيرًا من أصحابها لديهم حسابات أخرى متعددة.
ونشر موقع تويتر بيانا، أمس الإثنين، قال فيه إن "هذه الحسابات شاركت محتوى ضارًا مرتبطًا بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع وكانت مخصصة فى المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر تدويناتها".
جدير بالذكر، أن موقع التدوينات القصيرة أغلق الأسبوع الماضى بشكل نهائى، حساب الرئيس ترامب معللا ذلك بأنه استخدم لغة "تشير إلى دعم من يرتكبون أعمال عنف فى مبنى الكابيتول الأمريكي" وقضايا أخرى.
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