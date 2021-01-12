موعد تحويل الشانزليزيه إلى حديقة استثنائية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، قالت عمدة باريس آن هيدالجو، إن ذلك لن يحدث قبل أن تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

وأضافت أن الخطة التى تم الإعلان عنها عنها عام 2019، ستنطلق أعمال تجديد الشانزليزيه فى إطار كيلو مترين بدءًا من ساحة كونكورد ثم فى كامل مساحة تلك المنطقة فى وقت لاحق".

ومنذ عام 2018 تنفذ السلطات مشروعا لإعادة تصميم الشارع الذى فقد رونقه خلال الـ 30 عاما الماضية.

وصمم أندريه لو نوتر بستانى لويس الرابع عشر، المتنزه الواسع الذى تصطف على جانبيه أشجار الدردار، وكان يطلق عليه "جراند كورس"، حتى تم تغيير اسمه إلى الشانزليزيه عام 1709 مع توسيع مساحته، وبأصبح مكانا شهيرا للنزهة بحلول نهاية القرن.