نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافة بالدائرى أعلى البساتين والمرج

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية ماعدا محور قناة السويس وتنحصر الكثافة المرورية عند محرم بك، أما بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت طرق عدة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، منها الإسكندرية الصحراوى وطريق العلمين.

ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، أوضحت كثافة بالحركة عند منزل شارع مراد، بينما باقى المحاور تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وأضاف صابر، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، شهدت كثافات صباحية، منها أعلى الدائرى عند البساتين والمرج المتجه إلى نفق السلام.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة القاهرة تعمل بشكل جيد ما عدا الوايلى والزاوية وتحديدا عند محور الفردوس ومطلع كوبرى السيدة عائشة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.