الأسود يزيد من تألقك فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات إلى ارتداء ذلك اللون، لكونه من الألوان الأساسية التى تمنح مرتديتها إطلالة جذابة.

ومن الممكن اختيار إطلالات باللون الأسود لكونها تناسب العمل من خلال اختيار بليزر أنيق باللون الأسود وتوب أو بلوفر من نفس اللون بالإضافة إلى بنطلون أسود من الجينز أو الجلد.

ويسهل تنسيق اللون الأسود مع جميع الألوان لذلك تستعين به الفتيات لظهورهن فى صورة أكثر تألقا.

وبالنسبة للمناسبات يمكن اختيار الجمبسوت الجينز السوداء فى الإطلالات النهارية الكاجوال، وتنسيقها مع بليزر وجينز وكعب عالى فى الخروجات المسائية.

وللحصول على إطلالة رياضية مريحة يمكن ارتداء السويت شيرت الأسود مع شورت أو بنطلون رياضى بنفس اللون.