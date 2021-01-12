صور.. أجمل أزياء لـ أنا بياتريز باروس البرازيلية

جدة - نرمين السيد - وتميزت باروس بدورها فى عروض الأزياء الرياضية، ونالت مكانة كبيرة لدى متابعيها لما تتمتع به من جمال وملامح جذابة وقوام رشيق يميزها فى مجال الأزياء والموضة.
وعملت بياتريز باروس مع عدد من ماركات الأزياء الشهيرة منها فيكتوريا سيكريت وشانيل وغيرها.
وعندما بلغت سن الـ 34 قررت أن تتزوج، وبالفعل تزوجت من رجل أعمال مصرى يونانى عام 2016، وأنجبت أول ابنة لها عام 2017.
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