أحمد يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: فيه عظمة هنا

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جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس تصدره تويتر، وعلق: "صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر.. صباحكم خير وسعادة.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "فيه مود عظمة هنا"، "أجمل قلب على الأرض"، "أنت ويونس والمزيكا وبس".
وقدمت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
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