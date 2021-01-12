تويتر يوقف 70 ألف حساب لأنصار ترامب

جدة - نرمين السيد - أعلن موقع "تويتر" وقف 70 ألف حساب تابع لأنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك فى أعقاب أعمال الشغب الدامية التى قام بها حشد مؤيد للرئيس الأمريكى فى مبنى الكابيتول.





وقال موقع تويتر فى بيان "هذه الحسابات قامت بالمشاركة محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون ـ QAnon على نطاق واسع وكانت مخصصة فى المقام الأول لنشر نظرية المؤامرة عبر منشوراتها".

وكان تويتر قد علق الأسبوع الماضى، بشكل دائم حساب الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قال إنه استخدم لغة "تُفسر على أنها دعم لمن يرتكبون أعمال عنف فى مبنى الكابيتول الأمريكى وقضايا أخرى".