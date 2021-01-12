وصفات طبيعية تمنحك ابتسامة هوليوود من منزلك فى وقت قصير

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعدك على تبييض أسنانك فى منزلك دون الحاجة إلى زيارة طبيب أو دفع تكلفة عالية.

وتعمل تلك الوصفات على تبييض الأسنان بشكل طبيعى دون تدمير مينا الأسنان، وفقا لموقع "برايد سايد"، منها:

الفحم النشط:

من أسهل وأسرع الطرق التى تمنحك ابتسامة هوليوود فى وقت قصير، من خلال تحويل قرص واحد من الفحم إلى مسحوق، ثم غمس فرشة الأسنان فيها ووضعها على الأسنان بعدها.

-الحليب المجفف ومعجون الأسنان:

يساعد فى الحصول على أسنان بيضاء بالإضافة إلى دوره فى الحفاظ على صحتها، لذلك يجب وضع بعض معجون الأسنان على فرشاة أسنانك مع إضافة قليل من حليب البودرة ثم غسل الأسنان بذلك الخليط.

-البيكنج بودر وعصير الليمون:

يجب إحضار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، ووضعها على الأسنان لمدة دقيقتين فقط ثم شطفها.

-عصير الليمون والماء:

يساهم ذلك المزيج على إعادة أسنانك بيضاء مع تطهير تجويف الفم.

-صودا الخبز وعصير الليمون:

يوضع قليل من صودا الخبز على فرشاة الأسنان وإضافة قطرات من عصير الليمون فوقها، ولكن يجب اتخاذ الحذر وعدم استخدام تلك الطريقة أكثر من مرة فى الأسبوع.