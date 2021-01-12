تقنية جديدة تحافظ على حيوانك الأليف عند تواجدك خارج المنزل

جدة - نرمين السيد - وحصلت تلك البوابة على جائزة "CES 2021 Smart Home Innovation Award".

وتساعد بوابة "myQ Pet" فى تحكم أصحاب الحيوانات الأليفة عن بعد بالإضافة إلى إمكانية التواصل معهم من خلال بث فيديو مباشر حتى يسهل من مشاهدتهم والدردشة معهم من خلال اتصال ثنائى الاتجاه، وفقا لموقع "The Verge".

ومن خلال تلك التقنية يتمكن أصحاب الحيوانات الأليفة من السماح لهم بالخروج واللعب بالتحكم عن بعد، أو فتح الحيوانات الباب بأنفسهم بفضل مستشعر اللياقة الذكى، حيث يمكنه غلق الباب بعد مرور حيوان واحد من خلاله، مما يمنع أى حيوان آخر من الدخول عبر الباب.

وتم تصميم الباب بطريقة تمنع اختراقه بالإضافة إلى قدرته على تحمل الصدمات، وبالإضافة إلى ذلك يساهم تطبيق "myQ Pet Portal" على توفير تقارير يومية بعدد المرات التى يخرج فيها حيوانك الأليف مع إمكانية ضبط الإعدادات المتعلقة بوقت دخول وخروج الحيوان.