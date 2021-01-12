إصابة أول غوريلا وزوجها بكورونا فى حديقة حيوان بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقررت إدراة حديقة الحيوان وضعهما فى الحجر الصحى، وفقا لما جاء فى "رويترز"، وذلك بعد ظهور بعض الأعراض على الغوريلا، منها السعال والإرهاق والاحتقان، ولكنهما فى حالة جيدة.

وأشارت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية للحديقة أن تلك الإصابة تعد أول انتقال للفيروس للقردة العليا.

ومن المعتقد أن إصابة حيوانى الغوريلا جاءت من موظف مصاب بكورونا دون أعراض.