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جدة - نرمين السيد - وقررت إدراة حديقة الحيوان وضعهما فى الحجر الصحى، وفقا لما جاء فى "رويترز"، وذلك بعد ظهور بعض الأعراض على الغوريلا، منها السعال والإرهاق والاحتقان، ولكنهما فى حالة جيدة.
وأشارت ليزا بيترسون، المديرة التنفيذية للحديقة أن تلك الإصابة تعد أول انتقال للفيروس للقردة العليا.
ومن المعتقد أن إصابة حيوانى الغوريلا جاءت من موظف مصاب بكورونا دون أعراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة أول غوريلا وزوجها بكورونا فى حديقة حيوان بكاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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