لليوم الثانى .. whatsapp يتصدر تريند تويتر والشركة تطمئن المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الرسمى لشركة واتساب، قال أمس، إن تحديث سياسة الخصوصية الذى أعلنته الشركة لا يتسبب فى أى تغيير يتعلق بممارسات مشاركة البيانات ولا يؤثر إطلاقا فى خصوصية المستخدمين.

وأضاف فى بيان صحفى أمس الإثنين: "كما سبق وأعلنا فى شهر أكتوبر الماضى، يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين فى إجراء عمليات الشراء بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق".

ويستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، بينما يتزايد عدد المستخدمين الذى يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضا، وفقًا للبيان.

وقال إنه من أجل المزيد من الشفافية، فقد حدثت الشركة سياسة الخصوصية لتمكن الشركات التى ترغب فى تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلا اختيار تلقى خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم "فيسبوك" بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.

وبحسب البيان فإن مستخدم واتساب سيظل له حرية الاختيار ما إذا كان يرغب فى التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب فى ذلك.

وأضاف المتحدث: "لا يتسبب هذا التحديث فى أى تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقا فى خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم فى جميع أنحاء العالم".

وقال البيان إن شركة واتساب متلزمة بحماية خصوصية مستخدمى التطبيق، مشيرا إلى أنها على تواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافى لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل.