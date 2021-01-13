فيديو .. اللى يعيش ياما يشوف .. شاب نيجيرى يتزوج من شقيقتين توأم!

جدة - نرمين السيد - الواقعة، كما نقلتها وكالة "سبوتينك" الروسية، تتمثل فى نشر مستخدم نيجيرى يدعى نيلسون أوبيدون، صورا من حفل زفاف غير عادى لرجل نيجيرى، تزوج من فتاتين شقيقتين "توأم" فى ليلة واحدة!، حيث برر أهلها تلك الزيجة الغريبة أنهما لايستطيعان الانفصال عن بعضهما البعض.
غرائب وعجائب
ونشر أوبيدون مقطع فيديو لحفل زفاف التوأمتين اللاتى تزوجتا من رجل واحد فى نيجيريا، حيث حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، واعتبره المتابعون زفافا غير عادى.
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