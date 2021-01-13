ونقلت شبكة "بى بى سى" عن وسائل إعلام محلية أن السلطات الكندية فرضت غرامة على الزوجين لانتهاكهما قواعد الحظر الليلى، الذى فرضته مقاطعة كيبيك يوم السبت من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا.
كورونا
ورصدت الشرطة الزوجين فى حوالى الساعة التاسعة مساء يوم السبت، بعد فترة قصيرة من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفرضت غرامة على كل منهما تقدر بـ 1546 دولارا كنديا (1212 دولارا).
ووفقًا ما ورد من أنباء، قال الزوجان إنهما كانا يتبعان القواعد المطبقة على الحيوانات الأليفة، فيما أخبرت السيدة الشرطة بأنها كانت فى الخارج "تمشى مع كلبها" بالقرب من منزلهما فى مدينة شيربروك بالمقاطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجائب كورونا .. سيدة كندية تربط زوجها بـ سلسلة كلب للتجول فى وقت الحظر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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