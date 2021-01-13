عجائب كورونا .. سيدة كندية تربط زوجها بـ سلسلة كلب للتجول فى وقت الحظر!

جدة - نرمين السيد - فى واقعة غريبة من نوعها، استغلت سيدة كندية إتاحة السلطات الكندية لسير الكلاب بالقرب من المنزل فى أوقات حظر التجول، بطريقة مضحكة حيث ربطت زوجها بسلسلة كلب متجولة رفقته فى وقت الحظر.





ونقلت شبكة "بى بى سى" عن وسائل إعلام محلية أن السلطات الكندية فرضت غرامة على الزوجين لانتهاكهما قواعد الحظر الليلى، الذى فرضته مقاطعة كيبيك يوم السبت من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا.

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ورصدت الشرطة الزوجين فى حوالى الساعة التاسعة مساء يوم السبت، بعد فترة قصيرة من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفرضت غرامة على كل منهما تقدر بـ 1546 دولارا كنديا (1212 دولارا).

ووفقًا ما ورد من أنباء، قال الزوجان إنهما كانا يتبعان القواعد المطبقة على الحيوانات الأليفة، فيما أخبرت السيدة الشرطة بأنها كانت فى الخارج "تمشى مع كلبها" بالقرب من منزلهما فى مدينة شيربروك بالمقاطعة.