جدة - نرمين السيد - وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضى، عندما تم تسجيل 1.5 مليون مستخدم جديد يوميا.
وتحدث مؤسس التطبيق، بافل دوروف، عن هذا الأمر، قائلا: "على طوال تاريخنا الممتد لسبع سنوات لحماية خصوصية المستخدم، شهدنا ارتفاعا فى المستخدمين، لكن هذه المرة كل شيء مختلف"، وأكد أن برنامجه لديه عدد من المزايا التى تزيد على مزايا منافسيه.
وأكد دوروف أنه منذ بداية برنامج المراسلة فى عام 2013، لم يكشف "تيلجرام" أى بيانات للمستخدمين لأطراف ثالثة.
ونوه مؤسس برنامج المحادثات إلى أنه أصبح الآن "أكبر ملاذ لمن يبحثون عن منصة اتصال تركز على الخصوصية والأمان".
وشدد دوروف على أن الفريق يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد ووعد بألا يخذل المستخدمين.
وجاء انضمام المستخدمين الجدد لـ "تيلجرام" بعد ساعات من بيان أصدرته شركة واتساب، أمس، قالت فيه إن تحديث سياسة الخصوصية الذى أعلنته الشركة لا يتسبب فى أى تغيير يتعلق بممارسات مشاركة البيانات ولا يؤثر إطلاقا فى خصوصية المستخدمين.
وأضافت فى بيان صحفى أمس الإثنين: "كما سبق وأعلنا فى شهر أكتوبر الماضى، يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين فى إجراء عمليات الشراء بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أزمة واتساب .. 25 مليون مستخدم جديد لـ تيليجرام خلال 72 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.