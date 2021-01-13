نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بكوبرى أكتوبر والدائرى أعلى المرج

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك انفراجة وانسيابة مرورية بجميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية ومحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أكدت سير الحركة المرورية بشكل مرضى وطبيعى بجميع الطرق.

وتابع صابر، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، شهدت كثافات صباحية، منها أعلى الطريق الزراعى وعند منطقتى الخصوص والمرج.

وأشار إلى الحركة المرورية فى محور 26 يوليو مرضية تماما، ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، أكدت أن الحركة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وحذر من سلوك أعلى كوبرى الحدائق لارتفاع الكثافة المرورية هناك.

وذكر وجود بعض الأعمال فى شارع المنيل تسبب إلى ازدياد الكثافة المرورية هناك، كما أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا أعلى كوبرى أكتوبر، ناصحا بسلوك كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.