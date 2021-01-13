أحمد يونس يشعل تويتر.. والمغردون: عظمة كل يوم فى صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وعلق أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وقال: "يا صبحاوية يونس وصل.. التريند الأول على مصر من قبل بداية حلقتنا.. صباحكم خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "أحمد يونس بيعمل عظمة كل يوم فى برنامج صباحك ومطرحك"، "اصحى وفوق يونس فوق"، "عم الناس عامل مود عظمة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.