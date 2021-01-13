أجمل صور لعارضة الأزياء المكسيكية خيمينا نافاريتى

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جدة - نرمين السيد - بدأت خيمينا عرض الأزياء فى سن السادسة عشرة، ولمع اسمها فى مجال الأزياء والموضة لما تتمتع به من جمال ملامح ورشاقة قوام.
وعندما بلغت الـ 22 عاما من عمرها، شاركت فى مسابقات ملكات الجمال وفازت بـ لقب ملكة جمال الكون عام 2010، بالإضافة إلى تألقها فى التمثيل.
وفى 2011 زارت جوادالاخارا لتقديم العديد من المساعدات الإنسانية واهتمت بزيادة التوعية لدى الأطفال هناك.
ولمع اسمها فى مجال التمثيل وعروض الأزياء، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها الذين تخطوا حاجز الـ 2 مليون متابع عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"
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