صور.. الجمبسوت الجينز تزيد من أناقتك فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتختلف أشكال الجمبسوت الجينز وألوانها حتى تتناسب مع مختلف الأذواق وتزيد من تألق مرتديتها خلال شتاء هذا العام.

فهناك الجمبسوت الجينز ولكن ليس بألوان الجينز المعتادة، والتى تأتى ببنطلون قصير حتى تتناسب مع مختلف إطلالات الكاجوال النهارية، وتحتاج وقتها إلى حذاء رياضى.

وتستعين بعض الفتيات بـ الجمبسوت ذى خامة الجينز الجيدة والثقيلة والتى تناسب أجواء الشتاء الباردة، وتساعد فى تحديد قوام مرتديتها ولفت الأنظار لأناقتها.

وتظل الجمبسوت الواسعة من أبرز صيحات الموضة التى لها طابع خاص، فهى تصلح للإطلالات الكاجوال النهارية أو المسائية ويمن تنسيقها مع حذاء ذو كعب عالى أو صندل.

وتزيد الجمبسوت البيضاء اللون من حيوية مظهر مرتديتها، لذلك تتناسب مع الخروجات المسائية وخصوصا عند ارتداء حذاء أو حقيبة بنفس لونها.