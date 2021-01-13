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صور.. الجمبسوت الجينز تزيد من أناقتك فى الشتاء

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إيرينى بهجت 2021-01-13 09:28 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتختلف أشكال الجمبسوت الجينز وألوانها حتى تتناسب مع مختلف الأذواق وتزيد من تألق مرتديتها خلال شتاء هذا العام.

فهناك الجمبسوت الجينز ولكن ليس بألوان الجينز المعتادة، والتى تأتى ببنطلون قصير حتى تتناسب مع مختلف إطلالات الكاجوال النهارية، وتحتاج وقتها إلى حذاء رياضى.

موضة

وتستعين بعض الفتيات بـ الجمبسوت ذى خامة الجينز الجيدة والثقيلة والتى تناسب أجواء الشتاء الباردة، وتساعد فى تحديد قوام مرتديتها ولفت الأنظار لأناقتها.

موضة

وتظل الجمبسوت الواسعة من أبرز صيحات الموضة التى لها طابع خاص، فهى تصلح للإطلالات الكاجوال النهارية أو المسائية ويمن تنسيقها مع حذاء ذو كعب عالى أو صندل.

موضة
موضة

وتزيد الجمبسوت البيضاء اللون من حيوية مظهر مرتديتها، لذلك تتناسب مع الخروجات المسائية وخصوصا عند ارتداء حذاء أو حقيبة بنفس لونها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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