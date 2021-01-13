فيديو .. بالفأس وأسياخ الحديد .. صينيون يستخدمون طرق غريبة لحلاقة الشعر

جدة - نرمين السيد - وتعد الصين من أكثر الدول التى لاتزال تستخدم الوسائل التراثية فى حلاقة الشعر رغم ظهور الوسائل المتطورة. وهناك من يقوم باستخدام طريقة كانت مستخدمة منذ 7 عقود بالصين، وهى حلاقة الشعر من خلال السيخ الحديدى الساخن وتمريره فوق شعر الزبون لإزالته ويحتاج إلى الدقة العالية عند الاستخدام حتى لا يُحرق الجلد دون قصد. كما يستعين بعض الصينيون بـ الفأس لحلاقة الشعر بدلا من المقص، وذلك وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

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