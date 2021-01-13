انتقادات لـ واتس أب بعد إجبار مستخدميها على قبول شروط استخدام جديدة

جدة - نرمين السيد - تواجه خدمة "واتس أب" للمراسلة انتقادات، إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة، تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق.





وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من فبراير.

وبحسب "الإمارات اليوم"، تسعى المجموعة إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق واتس أب، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به فى الهند.

وقال ناطق باسم "واتس أب": إن التحديثات على إعدادات الخصوصية شائعة فى القطاع، ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التى ستحصل، اعتباراً من الثامن من فبراير.

ولفتت الشركة إلى أن البيانات التى قد يجرى تشاركها بين واتس أب ومنظومة تطبيقات فيسبوك، بينها إنستجرام وماسنجر، تشمل جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصى، وهى لا تشمل مضمون الرسائل التى تبقى مشفرة.

غير أن الشروط الجديدة تختلف بين الاتحاد الأوروبى وبقية أنحاء العالم، ففى حالة الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، لن تُستخدم هذه البيانات سوى لتطوير خصائص مقدمة لحسابات المهنيين عبر واتس أب بزنس، وفق ما أوضحت واتس أب.

ولا تتشارك واتس أب بيانات مستخدميها فى أوروبا مع فيس بوك إلا لكى تستخدمها الأخيرة فى تحسين منتجاتها أو إعلاناتها، وفق ناطق باسم خدمة المراسلة.

وقال الخبير القانونى فى منظمة مدافعة عن حقوق مستخدمى الإنترنت، أرتور ميسو: "إذا ما كانت الطريقة الوحيدة لرفض هذا التعديل هى بوقف استخدام (واتس أب)، فإن عنصر الرضا يصبح بالإكراه ومعالجة البيانات تكون غير قانونية.

واشتكى مستخدمون كثر عبر تويتر، فى الساعات الماضية منحهم الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع تفصيلياً عليها. وألمح رئيس تيسلا، إيلون ماسك، فى تغريدة عبر "تويتر"، إلى إمكان استخدام تطبيق "سيجنال" المنافس.

وذكّر ناطقون باسم المفوضية الأوروبية، رداً على سؤال فى الموضوع، بأن فيسبوك، قامت فى عام 2017 بدفع غرامة قدرها 110 ملايين يورو، بسبب تقديمها معلومات مغلوطة خلال تحقيق للاتحاد الأوروبى بشأن صفقة شراء واتس أب.