إحالة مسؤولين بـ السيرك الروسى إلى التحقيق بسبب قرد وماعز

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "بى بى سى البريطانية"، إنه بدأ التحقيق مع المسؤولين بالسيرك الروسى، بعد تقديم عرض لقرد يظهر فيه مرتديا زيا نازيا، وظهر فى العرض أيضا ماعز ملفوفة بأعلام النازية.
كان العرض جزءا من عرض فى سيرك أودمورتيا فى مدينة إيجيفسك الروسية فى 8 يناير الجارى، وجاء قرار التحقيق معهم بطلب من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والتى قالت إن العرض يرمز إلى ازدراء النازية.
وقال مسؤولون بالكنيسة إن القرد والماعز كانا تحت قيادة مدربين يرتدون الزى السوفيتى أثناء العرض، كما رفض سيرك أودمورتيا انتقاد العرض، وقالت إيلينا كراسنوفا ، رئيسة قسم العلاقات العامة فى السيرك إن صور الحيوانات أخذت خارج سياقها.
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