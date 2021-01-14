صور .. موضة الجواكيت فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - فهناك الجاكيت الصوف الذى يعد أفضل اختيار فى الشتاء وخصوصا خلال فترات الصباح، لتمكنه من امتصاص أشعة الشمس والحصول على الدفء.

ويحتل الجاكيت الجينز مكانة كبيرة لدى الفتيات، لكونه من القطع، التى يسهل ارتدائها وتنسيقها.

ويسعى البعض للحصول على الإطلالات المميزة المختلفة، لذلك تعد المعاطف الملونة هى الاختيار الأمثل لقدرتها الفائقة على منح إطلالة جريئة تميز مرتديتها وتلفت حولها الأنظار.

بينما الجاكيت الفرو يعد من الإطلالات المناسبة التى تمنح الدفء والأناقة لمرتديها خلال شتاء 2021.

وبالنسبة للجاكيت الجلد يعد من أبرز الأزياء التى لا يمكن الاستغناء عنها ولا تخلو خزانة فتاة منه، لاستمرار تألقه فى مواسم الشتاء دوما وسهولة تنسيقه.

كما يستمر تألق الجاكيت البومبر خلال فصول الشتاء، والذى عاد بقوة منذ 2020، ويتميز بملائمة الأجواء الباردة لتمكنه من منح الدفء اللازم لمرتديته.