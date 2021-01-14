كان بيتمشى على الطريق .. نمر ضخم يعترض طريق موتوسيكل فى الهند

جدة - نرمين السيد - منظر غير معتاد فاجأ سائقى السيارات فى المناطق الريفية بالهند، حيث ظهر أمامهم "نمر" يعترض طريقهم، بينما تعود هؤلاء على رؤية حيوانات تعترض طريقهم مثل الحمير أو الخيول.





وأجبر "النمر" الضخم الذى اعترض طريق دراجة نارية سائقها على التوقف والانتظار، وهو فى حالة من الخوف حيث يتثنى له العبور. غرائب وعجائب وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن السائق الهندى الذى كان يقود الدراجة النارية، أصابته الصدمة الشديدة واضطر للضغط على الفرامل حينما اعترضه النمر الضخم فى طريقه. وأفادت الصحيفة، أنه تم تصوير النمر المفترس وهو يتجول عبر الطريق المزدحم على بعد أمتار قليلة من إحدى المحميات الطبيعية المخصصة للنمور.

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