صور تبرز أناقة ملكة الجمال الروسية بولينا بوبوفا

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جدة - نرمين السيد - وشاركت بوبوفا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، حتى فازت بـ لقب "ملكة جمال روسيا 2017"، ومثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال العالم فى نفس العام.
وتتمكن الروسية بولينا من التحدث بالعديد من اللغات، بالإضافة إلى اللغة الروسية منها الإنجليزية والصينية.
وتتميز بوبوفا بإطلالاتها الأنيقة، التى سحرت متابعيها ولفتت لها الأنظار، لأناقتها وجمالها الجذاب.
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