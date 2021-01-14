ابتكار جديد .. وسادة تخلصك من أرق الحموضة ليلا

جدة - نرمين السيد - وتتسبب تلك الأعراض فى الشعور بالأرق طوال الليل، وتجعل الأفراد يستيقظون ولديهم شعور بعد الارتياح، لذلك جرى ابتكار وسادة تتمكن من تخليص الفرد من أعراض الحموضة وتساعد فى الحصول على نوم هادئ، وفقا لما جاء فى "تيك إنسيدر".

وتساهم تلك الوسادة فى توفير وضع يسمح للمعدة بالاتزان دون ارتداد الحمض المعدى إلى المرئ، لكونها تعتمد على تقليل احتمالية تسرب تلك الأحماض إلى المرئ، لكونه فى وضع مرتفع عن المعدة عند استخدام تلك الوسائد.