لعشاق الوصفات الحارة .. طريقة تحضير الدجاج بالصوص الحار فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ولتحضير وصفة الدجاج بالصوص الحار فى المنزل، لحماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن تناول الوجبات من المحلات، نحتاج إلى: -8 قطع دجاج. -2 كوب دقيق. -ربع كوب نشا. -ملعقة كبيرة بيكنج بودر. -ملعقة صغيرة ثوم بودر. -ملعقة صغيرة بصل بودر. -ماء. -زيت. -2 حبة من البصل. -2 حبة من الجزر. -2 حبة من الطماطم. -2 حبة من الحبهان. -2 ورق لورا. -ملح. -فلفل أسود. -نصف كوب كاتشاب. -2 ملعقة صغيرة من الشطة. -2 ملعقة كبيرة من الخل. -2 ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير: يتم سلق الدجاج على النار فى ماء مغلى مع الجزر والطماطم والبصل والجبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود. يُخلط الدقيق مع النشا والبيكمج بودر والثوم والبصل بودر والملح والفلفل الأسود، ويضاف لهم الماء ويتم تقليبهم حتى الحصول على عجينة سائلة غليطة القوام. وتوضع قطع الدجاج فى الخليط وتخليطها جيدا ثم تنزل فى الدقيق ثم تُقلى فى الزيت. ويتم خلط الكاتشاب والفلفل الحار والخل والعسل، ثم تقليب الدجاج المقلى مع الصوص وتقديمه.

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