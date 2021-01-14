فيديو .. بركان كيلاويا بجزيرة هاواى ينشط من جديد

جدة - نرمين السيد - نشط من جديد، بركان كيلاويا بجزيرة هاواى، الذى يعتبر واحدا من خمسة براكين فى جزيرة هاواى الكبيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا فى العالم، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.





وعرضت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فيديو يرصد مشاهد قريبة للبركان الثائر، حيث تلتهم الحمم البركانية ما يقف فى طريقها من الصخور. وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات فى 2018، لكنه ظل "صامتا" منذ ذلك الحين حتى ديسمبر الماضى، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط. ومنذ سبتمبر الماضى، يتم تسجيل تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التى تم ملاحظتها منذ نهاية ثورانه عام 2018.

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