العالمية للأرصاد الجوية: عام 2020 كان واحدا من أكثر 3 سنوات حرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة الدولية، فى تقرير أصدرته فى جنيف اليوم الخميس، إن مجموعات البيانات الخمس التى شملتها الدراسة الاستقصائية، تتفق على أن العقد 2011 – 2020، كان أكثر العقود دفئا على الإطلاق، وفى اتجاه مستمر طويل الأجل لتغيير المناخ.

وأضافت أن أحر 6 سنوات، كانت منذ عام 2015، وكانت الأعوام 2016 و2019 و2020 هى الثلاثة الأوائل.

ولفتت المنظمة إلى أن الاختلافات فى متوسطات درجات الحرارة العالمية بين السنوات الثلاث الأكثر دفئا صغيرة، بشكل لا يمكن تمييزه، مضيفة أن متوسط درجة الحرارة العالمية فى عام 2020، بلغ نحو 14.9 درجة مئوية أى نحو 1.2 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة 1850 – 1900.

وأضافت أن تأكيدها بأن عام 2020 كان من أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، هو تذكير صارخ آخر بالوتيرة، التى لا هوادة فيها لتغير المناخ، الذى يدمر الأرواح وسبل العيش فى جميع أنحاء الكوكب، محذرة من أن العالم يتجه نحو ارتفاع كارثى فى درجات الحرارة هذا القرن من 3 إلى 5 درجات مئوية.

بدوره، قال الأمين العام للمنظمة بيترى تالاس، إنه منذ الثمانينات كان كل عقد أكثر دفئا من العقد السابق، والغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، لا تزال عند مستويات قياسية.

وتوقع تقرير المنظمة الدولية، أن يستمر حدث النينيا المبرِد الذى بدأ فى أواخر عام 2020 حتى منتصف العام الجارى 2021، مضيفا أن عادة ما تكون تأثيرات ظوهر النينيا والنينيو على متوسط درجات الحرارة العالمية، هى الأقوى فى السنة الثانية من الحدث.

وأشار إلى أن مدى التبريد المستمر لظاهرة النينيو فى عام 2021، قد يقلل مؤقتا من الاتجاه، للاحترار على المدى الطويل خلال العام المقبل.

يذكر أن اتفاقية باريس التى تعالج قضايا تغير المناخ، تسعى إلى إبقاء الزيادة فى متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع متابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية فى عام 2020، يقترب بالفعل من الحد الأدنى لزيادة درجة الحرارة التى تسعى اتفاقية باريس إلى تجنبها، مضيفة أن هناك احتمالا واحدا على الأقل من كل خمسة، أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مؤقتا 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2024.

وتشير التوقعات، بحسب التقرير، إلى أن العام المقبل سيدخل مرة أخرى فى سلسلة السنوات الأكثر سخونة على الأرض، على الرغم من تأثره بالتبريد المؤقت لظاهرة النينيا، والتى تكون آثارها أقوى فى العام الثانى من الحدث.