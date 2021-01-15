فيديو .. خالد الجندى : مذهب ابن حنبل أسهل وأيسر المذاهب



جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع اليوم الخميس على قناة "dmc"، أن العلماء يمكن أن يتغير رأيهم وهذا طبيعى، مثل الإمام الشافعى الذى غير مذهبه حين أتى إلى مصر، وذلك لأنه رأى الأعراف تغيرت، موضحًا أن الفتوى تتغير باختلاف المكان والزمان، فمثلًا الفتوى فى أوروبا غير السعودية.

وشدد على أن الحكم ثابت مثل أكل الميتة حرام ولكن حكم من يموت جوعًا فى الصحراء فهنا تتغير الفتوى، موضحًا أن السلفيون يضعون الحكم موضع الفتوى ولا علاقة لهم بزمان أو مكان.

وأضاف الجندى أن الآلة الفقهية تختلف من فقيه إلى آخر، لأن هناك علة تختلف، حيث يوجد من الفقهاء من يرى النص يحتاج وجوب ومن يراه إباحة، مثل نفى الصحة ونفى الكلام بشأن بعض القضايا ومنها اصطفاف الصف أثناء صلاة الجماعة.