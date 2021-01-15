جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع اليوم الخميس على قناة "dmc"، أن العلماء يمكن أن يتغير رأيهم وهذا طبيعى، مثل الإمام الشافعى الذى غير مذهبه حين أتى إلى مصر، وذلك لأنه رأى الأعراف تغيرت، موضحًا أن الفتوى تتغير باختلاف المكان والزمان، فمثلًا الفتوى فى أوروبا غير السعودية.
وشدد على أن الحكم ثابت مثل أكل الميتة حرام ولكن حكم من يموت جوعًا فى الصحراء فهنا تتغير الفتوى، موضحًا أن السلفيون يضعون الحكم موضع الفتوى ولا علاقة لهم بزمان أو مكان.
وأضاف الجندى أن الآلة الفقهية تختلف من فقيه إلى آخر، لأن هناك علة تختلف، حيث يوجد من الفقهاء من يرى النص يحتاج وجوب ومن يراه إباحة، مثل نفى الصحة ونفى الكلام بشأن بعض القضايا ومنها اصطفاف الصف أثناء صلاة الجماعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. خالد الجندى : مذهب ابن حنبل أسهل وأيسر المذاهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.