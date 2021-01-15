هل سيكون 2020 أكثر حرا من السنوات الماضية؟.. وكالة ناسا تجيب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قالت وكالة ناسا واثنان من وكالات الأرصاد الأخرى إن عام 2020 قد تجاوز أو تعادل بشكل أساسى مع عام 2016 باعتباره العام الأكثر حرا على الإطلاق، بينما قالت المزيد من الوكالات، بما فيها الإدارة الوطنية للغلاف الجوى للمحيطات فى الولايات المتحدة، إن العام الماضى جاء فى المرتبة الثانية أو الثالثة.

وتعزا الاختلافات فى التصنيف فى الغالب إلى كيفية تعامل العلماء مع فجوات البيانات فى القطب الشمالي، الذى يزداد احترارًا بشكل أسرع من بقية العالم.

وقال مايكل مان، عالم المناخ بجامعة ولاية بنسلفانيا، والذى لم يكن جزءًا من فرق القياس: "عام آخر، نفس القصة، سجل الاحترار العالمي. مع استمرارنا فى توليد التلوث الكربوني، نتوقع ارتفاع حرارة الكوكب. وهذا بالضبط ما نراه ".

وقال علماء إن كل ما علينا فعله هو النظر إلى الخارج.

وقال كبير علماء المناخ فى ناسا، غافين شميت "رأينا موجات الحر. رأينا الحرائق. لقد رأينا (ذوبان) القطب الشمالي. نتوقع أن تصبح (الأرض) أكثر حرا وهذا بالضبط ما حدث".

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى أن متوسط درجة الحرارة عام 2020 بلغ 58.77 درجة (14.88 درجة مئوية)، أى بفارق بضع أجزاء من الدرجة فقط عن العام 2016.

ورأت ناسا أن العام 2020 كان أكثر دفئًا من عام 2016 ولكنه قريب جدًا منه بصورة تجعلهما مرتبطين بشكل أساسى.

ووصفته مجموعة كوبرنيكوس الأوروبية أيضًا بأنه مترابط بشدة بالسنة الأكثر سخونة، حيث كان عام 2016 أكثر دفئًا بنسبة ضئيلة.

ووضعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عام 2020 على أنه أكثر دفئًا من عام 2016، لكن حسابًا منفصلًا أجراه علماء يابانيون وضع عام 2020 فى المرتبة الثالثة بعد عامى 2016 و2019.

ووضعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالة الأرصاد الجوية البريطانية وفريق مراقبة بيركلى إيرث 2016 فى المقدمة.