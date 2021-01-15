تويتر يلغى تعليق حساب اللقاح الروسى المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة إن شركة "تويتر" فسرت تعليق عمل الحساب بتعرضه لمحاولة دخول غير مسموح بها من ولاية فرجينيا الأمريكية. وشكر الصندوق الروسى موقع "تويتر"، داعيا المستخدمين لمتابعة حساب اللقاح الروسى والتعرف على ميزاته وفوائده للبشرية فى رد الوباء، وإعادة إطلاق الاقتصاد فى العالم. وفى وقت سابق من اليوم الخميس ظهر على صفحة اللقاح الروسى تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.

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