تويتر : سننقل حسابات البيت الأبيض إلى إدارة بايدن دون المتابعين

جدة - نرمين السيد - وقالت "تويتر" فى بيان لها الخميس إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما فى ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائيا بالمتابعين من الإدارة السابقة.
وكانت "تويتر بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعى التى حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير الحالى.
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