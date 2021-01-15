فيديو يحبس الأنفاس.. طفل تحت الأنقاض بعد زلزال مدمر بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز عربية، أن الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 درجة، ألحق الأضرار بالعشرات من المبانى، وتهدم بعضها فوق رؤوس السكان، وبدا الطفل غير قادر على الحركة حيث يحاصره الحطام من كل جانب، لكن لحسن الحظ فإن رأسه كانت فى وضعية تسمح له بالتنفس.

وفى مقطع الفيديو الذى أصبح حديث مواقع التواصل فى إندونيسيا، يتحدث إلى الطفل رجل جلب له بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه حتى وقت تصوير اللقطات.

وأظهر الفيديو، المواطن يسأل الطفل: "ما اسمك؟"، ليرد الأخير بلهجة مذعورة: "أنجيل"، بينما سأله الرجل مجددا عن اسم فتاة أخرى لا تظهر فى الفيديو، فقال الطفل: "كاترين"، وقال أنجيل إنه وكاترين يمكنهما التنفس، لكنهما كانا فى وضعية خطيرة مهددة للحياة.