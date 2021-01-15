بعد 100 عام.. سحرة العالم يجتمعون للاحتفال بمئوية شطر الجسد إلى نصفين

جدة - نرمين السيد - يجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع المقبل، للاحتفال بمئوية الفقرة المميزة التى وضع الساحر بى تى سلبيت امرأة فى صندوق وشطر الصندوق إلى نصفين.





وقال الساحر والمؤرخ مايك كافينى، الذى يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصرى وفقا لسكاى نيوز عربية: "نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيرا وشهرة على الإطلاق فى رأيى، ولم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد، نفذها على إنسان، مما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماما"

وقدم الساحر دافيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة أطلق عليها اسم "ذا ديث سو" أو "منشار الموت"، وفيها ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار عملاق يشطر جسده إلى نصفين، موضحا أنه كان يصاب بالفعل فى بعض الأحيان.