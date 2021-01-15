وقال الساحر والمؤرخ مايك كافينى، الذى يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصرى وفقا لسكاى نيوز عربية: "نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيرا وشهرة على الإطلاق فى رأيى، ولم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد، نفذها على إنسان، مما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماما"
وقدم الساحر دافيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة أطلق عليها اسم "ذا ديث سو" أو "منشار الموت"، وفيها ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار عملاق يشطر جسده إلى نصفين، موضحا أنه كان يصاب بالفعل فى بعض الأحيان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 100 عام.. سحرة العالم يجتمعون للاحتفال بمئوية شطر الجسد إلى نصفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.