صور.. عارضات الأزياء الأعلى أجرا فى 2020

جدة - نرمين السيد - احتلت المرتبة الأولى هذا العام Kendall Jenner، والتى تبلغ من العمر 24 عاما وتعمل مع العديد من بيوت الأزياء الشهيرة مثل Chanel وFendi وGivenchy، وإليكم 5 عارضات أزياء أعلى أجرا فى 2020. 1- Kendall Jenner بأرباح 30 مليون دولار.

2- Gigi Hadid بأرباح 29 مليون دولار.

3- Cara Delevingne بأرباح 28 مليون دولار.

4- Joan Smalls بأرباح 26 مليون دولار.

5- Karlie Kloss بأرباح 25 مليون دولار. شملت القائمة عددا من عارضات الأزياء الشقراوات، مثل Gigi Hadid، التى تتعاون مع ماركات عالمية مثل Tommy Hilfiger وTopshop.

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