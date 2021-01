لتصفح أسهل.. طريقة حجب إعلانات جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - ولحجب تلك الإعلانات اتبع الخطوات التالية وفقا لما ذكرته العربية نت فى تقرير لها:

1.انتقل إلى متصفح كروم ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى فى المتصفح.

2.ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

3.اضغط على خيار (الخصوصية والأمان ) Privacy and security

4.اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.

5.مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (إعدادات المحتوى الإضافية) Additional content settings؛ ثم اضغط عليه.

6.اضغط على خيار (الإعلانات) Ads.

7.سيظهر لك خيار (حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة) Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads؛ بدّل المفتاح الذى بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.

ولحظر النوافذ المنبثقة فى كروم اتبع التالى:

1.اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى فى متصفح كروم.

2.من القائمة المنسدلة اضغط على (الإعدادات) Settings.

4.اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) فى قائمة الخيارات الموجودة فى الجانب الأيسر من الشاشة.

5. اضغط على خيار (إعدادات المواقع) Site settings.

6. مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (المحتوى) Content، ثم اضغط على خيار (النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه) Pop-up and redirects.

7. إذا كانت الحالة (مسموح بها) Allowed؛ فاضغط على زر التبديل الذى بجوارها إلى وضع إيقاف التشغيل.

8. إذا كانت الحالة (محظور) Blocked، فلن تحتاج إلى فعل أى شيء لأن هذه الحالة تعنى أن كروم سيحظر النوافذ المنبثقة على مواقع الويب.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، قد تستمر جوجب فى تخصيص إعلاناتك بناءً على موقعك الجغرافى، أو مواقع الويب التى تزورها فى وقت محدد، ولكنك لن ترى إعلانات بعد ذلك بناءً على نشاط التصفح الخاص بك.