العدالة قادمة.. مفاجأة فى رسالة «مقتحم الكونجرس» لنائب ترامب

جدة - نرمين السيد - كشف الادعاء الفيدرالى الأمريكى، أن مثيرى الشغب من أنصار الرئيس المنتهى ولايته دونالد ترامب كانوا عازمين على "خطف واغتيال مسؤولين منتخبين" فى الإدارة الأمريكية، أثناء حصار الكونجرس واقتحامه.





وأوضحت سكاى نيوز عربية نقلا عن وكالة رويترز، أنه جاء فى مذكرة قدمها الادعاء إلى المحكمة، طلب إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلى، وهو من سكان ولاية أريزونا ومن مروجى نظريات المؤامرة، الذى تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء متدل عليه قرنان.

وتطرقت المذكرة التى كتبها محامو وزارة العدل فى أريزونا إلى تفاصيل أكثر عن تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) فى أمر تشانسلى، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من "أنها مجرد مسألة وقت، العدالة قادمة"، مما يعنى ضمنيا تهديدا ضد نائب الرئيس الذى تمرد على رئيسه فى الأيام الأخيرة.

وجاء فى مذكرة الادعاء "دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلى نفسه وأفعاله فى مبنى الكونجرس، تدعم فكرة أن نية محدثى الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين فى حكومة الولايات المتحدة".