إنفوجراف- فيتامينات وأطعمة.. إجراءات الحدائق لحماية الحيوانات من البرد

جدة - نرمين السيد - اتخذت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة، استعدادات وتدابير احترازية لحماية الحيوانات من الموجة الباردة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز تلك الإجراءات: وتتخذ حديقة حيوان الجيزة، إجراءات للحد من فيروس كورونا، من خلال نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدى، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

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