صور- نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض إلى منتجع بفلوريدا

جدة - نرمين السيد - أوضحت تقارير صحفية أمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيعيش فى منتجع مارالاغو الذى يملكه فى ولاية فلوريدا، بعد ترك منصبه، حيث تتبقى فى ولاية ترامب أيام معدودة.





وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء، نقل أغراض ترامب وأسرته من البيت الأبيض فى صناديق كبيرة، تمهيدا لخروج العائلة بعد بقائها هناك 4 سنوات. واشترى ترامب، وفقا لسكاى نيوز عربية، منتجع مارالاغو عام 1985 بحوالى 10 ملايين دولار، حيث تحتفظ أسرته بأماكن خاصة فى منطقة منفصلة مغلقة تحتوى على منزل وحديقة، واعتاد ترامب زيارة المنتجع وهو رئيس للولايات المتحدة، حتى أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام "البيت الأبيض الشتوى" أو "البيت الأبيض الجنوبى".

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