فيديو.. HTC تطلق هاتفا خياليا بمواصفات قياسية

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد الذى يحمل اسم Desire 21 Pro 5G بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (167.1/78.1/9.4) ملم، يزن 205 غرامات، وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها 02400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها 90 بيكسلا، ومعدل سطوعها 303 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات HDR10.

ويضمن الجهاز الجديد، وفقا لروسيا اليوم، الاتصال السريع مع شبكات 5G معالج Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G حيث أنه مطور بتقنية (8 نانومتر)، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، فضلا عن أنه مجهز بذواكر تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ومعالج رسوميات Adreno 619.

ورغم سعره المنافس الذى يبلغ 350 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميجابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.