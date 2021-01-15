عاجل .. واتساب تعلق التحديث المثير للجدل لسياساتها بشأن البيانات

جدة - نرمين السيد - قررت "واتساب" التابعة لشركة "فيسبوك" تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذى أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلى عن التطبيق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى 7 من يناير الجارى، أفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن "واتساب" تجرى تحديثا تجريبيا على سياسة الخصوصية فى التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز". وقالت الشركة إنه سيتم فى البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذى طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التى ستخدل حيز التنفيذ فى 8 فبراير المقبل، لكنه تم تعليق ذلك فى قرار اتخذته إدارة التطبيق اليوم الجمعة.

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